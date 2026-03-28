Il caso Romelu Lukaku e il suo possibile ritorno a Napoli continuano a essere al centro dell’attenzione. La società azzurra attende una comunicazione definitiva dall’attaccante belga riguardo alla sua disponibilità per il rientro previsto il 31 marzo. La situazione resta aperta e non sono state fornite ulteriori indicazioni ufficiali sullo stato dell’operazione.

Il caso Romelu Lukaku resta apertissimo. In casa Napoli si aspetta un segnale chiaro dall’attaccante belga, dopo la decisione di restare ad Anversa invece di rientrare subito in Italia. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che descrive una situazione ancora molto tesa. Il club vuole capire se il giocatore si presenterà alla ripresa degli allenamenti al Training Center, quando sarà di nuovo presente anche Antonio Conte. Quello viene indicato come il vero snodo della vicenda. Il tema non è solo disciplinare. È anche tecnico e gestionale. Lukaku era tornato da poco a disposizione dopo il lungo stop. Per questo società e allenatore si aspettavano di ritrovarlo regolarmente a Napoli, pronto a riprendere il lavoro con il gruppo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku-Napoli, il nodo è il rientro del 31 marzo

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