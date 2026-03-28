Il campionato di calcio vede una corsa a tre per il titolo di scudetto, con il Napoli che ha ridotto da 14 punti il vantaggio dell’Inter nelle ultime settimane. La situazione si è riaccesa mentre le squadre si contendono la vetta della classifica, lasciando aperta ogni possibilità di vittoria finale. La lotta si fa sempre più intensa e si avvicina alla fase decisiva della stagione.

Il Napoli ha dimezzato in vantaggio di 14 punti delle ultime settimane dall’ Inter, con una rincorsa al titolo che ora sembra riaccendersi. Secondo Raffaele Auriemma, se i nerazzurri dovessero continuare il trend negativo recente, lo scudetto potrebbe sfuggire dalle loro mani in modo epocale. Inter in crisi: due punti in tre partite, il Napoli torna in corsa. I nerazzurri hanno collezionato soltanto due punti nelle ultime tre uscite. Questo crollo improvviso ha azzerato il margine di sicurezza che sembrava inviolabile fino a pochi giorni fa. Il Napoli, dal canto suo, ha vinto quattro partite consecutive e si è riportato in corsa per una potenziale rimonta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lotta Scudetto a tre? Auriemma avverte: “Sarebbe epocale se…”

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