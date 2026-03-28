L'oroscopo di domani, 29 marzo 2026, segnala una giornata di energie planetarie intense, con la Luna piena che interessa in particolare la Bilancia. La configurazione celeste indica un momento di rinnovamento e di maggiore chiarezza interiore, influenzando diversi segni zodiacali. Contestualmente, la classifica di Jonathan mostra alcune variazioni rispetto alle settimane precedenti, senza tuttavia indicare dati specifici o dettagli numerici.

L'oroscopo di domenica 29 marzo 2026 si preannuncia come un crocevia di energie planetarie particolarmente intense, segnato da una configurazione celeste che spinge verso il rinnovamento e la chiarezza interiore. In questa domenica di fine marzo, l'aria profuma di cambiamento e le stelle invitano a un bilancio onesto tra ambizioni personali e necessità affettive. I transiti odierni favoriscono chi saprà cavalcare l'onda dell'entusiasmo senza perdere di vista la concretezza, mentre chi si arrocca su posizioni rigide potrebbe trovare qualche ostacolo lungo il cammino. In questa giornata così vibrante, i segni che godranno della maggiore protezione astrale e che risulteranno i più favoriti dalle stelle sono la Bilancia, il Sagittario e il Leone. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’oroscopo di domani 29 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Luna piena fortunata per la Bilancia

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