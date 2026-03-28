L' ombra dei droni iranini sugli Usa | perché un attacco non è più impossibile

Recenti segnalazioni di intelligence hanno riportato l’attenzione sulla possibilità di un attacco con droni da parte dell’Iran negli Stati Uniti. La discussione si concentra sulla capacità di Teheran di condurre azioni offensive nel territorio americano, in particolare sulla costa occidentale. La questione è tornata a essere al centro del dibattito pubblico, alimentando timori riguardo a potenziali minacce provenienti dall’estero.

L' Iran può davvero attaccare gli Stati Uniti nel loro territorio? L’ipotesi di un blitz con i droni da parte di Teheran sulla costa occidentale degli Usa è tornata al centro del dibattito dopo alcune segnalazioni di intelligence che hanno alimentato simili timori. Certo, le autorità americane hanno ridimensionato l’allarme, evidenziando l’ assenza di minacce imminenti, ma il tema resta caldissimo. Il motivo è semplice: in un contesto di guerra tecnologica sempre più diffusa anche scenari considerati improbabili fino a pochi anni fa devono essere attenzionato con la massima attenzione. L'ipotesi che spaventa gli Usa. Secondo quanto riportato dalla celebre rivista Foreign Policy, gli esperti invitano a non sottovalutare il rischio, pur in assenza, come detto, di prove concrete di un attacco imminente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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