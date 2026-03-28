Il Napoli ha smentito qualsiasi offerta di 25 milioni di euro per il centrocampista Stanislav Lobotka. La società ha chiarito che non ci sono state trattative di questa entità e che il giocatore rimane nella rosa della squadra. La notizia arriva mentre si susseguono voci di mercato riguardanti il suo possibile trasferimento.

Il futuro di Stanislav Lobotka torna al centro delle riflessioni in casa Napoli. A fare il punto è Nicolò Schira, che a Radio TuttoNapoli ha analizzato la situazione contrattuale e di mercato del centrocampista azzurro: “Lobotka ha un contratto, c’è una clausola rescissoria che l’anno scorso comunque non ha pagato nessuno per Lobotka, mi sembra un po’ una storia simile a quella di Dumfries, per parlare anche di Inter e Napoli che sono i due grandi rivali degli ultimi anni, perché alla fine sia Dumfries che Lobotka l’anno scorso hanno fatto grandi stagioni: uno vince lo Scudetto, l’altro va in finale di Champions. 25 milioni pensavamo tutti, ma chi vuole che spenda 25 milioni? Non sono arrivate però offerte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lobotka? Nessuno ha offerto 25 milioni per lui

Articoli correlati

Leggi anche: Anguissa, l’operazione rinnovo ha rallentato. E per Lobotka clausola da 25 milioni

Lobotka, clausola da 25 milioni: futuro ancora in bilicoIl nome di Stanislav Lobotka resta uno di quelli da seguire anche in chiave mercato.