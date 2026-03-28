Lo sport come cura | la Regione finanzia le protesi hi-tech per gli atleti amatoriali con disabilità

La Regione ha stanziato fondi per l'acquisto di protesi hi-tech destinate ad atleti amatoriali con disabilità fisiche. Questi dispositivi sono progettati su misura per favorire la pratica sportiva, contribuendo a integrare l'attività fisica nel percorso di cura quotidiano di chi vive con disabilità. La misura mira a sostenere la partecipazione e l'inclusione di questi atleti a livello amatoriale.

La Giunta regionale riassegna le risorse per sostenere l'attività motoria amatoriale. Domande alle Ausl entro agosto: un investimento su autonomia e inclusione per chi ha subito infortuni o malattie invalidanti Per chi vive una disabilità fisica, lo sport può essere molto più di un traguardo. Grazie a dispositivi tecnologicamente avanzati e progettati su misura, la pratica sportiva, anche e soprattutto a livello amatoriale, può diventare parte integrante del percorso di cura quotidiano. Con questo obiettivo la Giunta regionale ha approvato una delibera che riassegna alle Aziende Usl quasi 400mila euro di risorse statali (stanziate dal... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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