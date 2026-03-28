Lo sfogo di Matteo Ciceri l’allenatore vestito da prete e ora squalificato | Sono incato nero! Dovrei allenare l’Italia

L’allenatore ha espresso tutta la sua rabbia in un messaggio pubblico, commentando con frasi colorite la propria situazione. Vestito da prete durante uno scherzo, ora si trova sotto squalifica e ha dichiarato di essere molto arrabbiato, affermando di desiderare di allenare la nazionale. La vicenda ha attirato attenzione e commenti sui social e nei media sportivi.

Mulazzano (Lodi), 28 marzo 2026 – Lo scherzo da. prete ha fatto il giro d'Italia. Probabilmente d'Europa. Un allenatore squalificato vestito con abito talare in tribuna per dare istruzioni ai suoi giocatori, l'irruzione in campo per (anche) insultare gli avversari, una maxi squalifica fino a far diventare il tutto il caso dell'ultima settimana, anticipato sulle pagine de Il Giorno. Con una nuova puntata che non passa inosservata, ovvero lo sfogo di Matteo Ciceri, “l'allenatore più chiacchierato del momento”, che dopo sette giorni di silenzio e profonda meditazione ha deciso di prendere la parola sull'episodio che ha invaso giornali e "social". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo sfogo di Matteo Ciceri, l’allenatore vestito da prete e ora squalificato: “Sono inc...ato nero! Dovrei allenare l’Italia”

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