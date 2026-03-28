La campionessa mondiale dei 60 metri indoor ha descritto in radio le condizioni degli impianti di allenamento a Roma, evidenziando che si allena al freddo e che è necessario rifare le righe della pista con il gesso. Ha riferito che le strutture non sono adeguate e che vengono svolte attività in condizioni non ottimali.

Freddo, piste malandate e condizioni precarie. Le medaglie nonostante. È quello che racconta Zaynab Dosso, fresca campionessa mondiale sui 60 metri indoor: "A Roma abbiamo un gap: non ci sono impianti indoor e quindi tutti gli allenamenti, anche d'inverno, li facciamo fuori al freddo. E anche la pista outdoor fuori (all'Acquacetosa, ndr) ci sta abbandonando, ha la linea di partenza talmente usurata che non possiamo partire lì, dobbiamo fare le linee noi col gesso". Lo racconta ospite di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1: "Il mio compagno di allenamento, nonché campione europeo dei 100 ostacoli, Luca Simonelli, ha quasi preso una storta - ha aggiunto la sprinter azzurra -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo sfogo di Dosso: "A Roma mi alleno al freddo, dobbiamo fare le righe della pista col gesso..."

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