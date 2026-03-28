A Livorno, i nuotatori hanno gareggiato nelle acque del Meeting locale, un appuntamento che permette di valutare la preparazione prima dei prossimi campionati italiani. Le competizioni hanno visto la partecipazione di diversi atleti, che hanno dato prova delle proprie capacità in vista dell’impegno di Riccione. La manifestazione si è svolta in un ambiente che favorisce la preparazione e la verifica delle prestazioni.

Le acque del Meeting di Livorno sono diventate il palcoscenico ideale per misurare le forze prima della grande sfida tricolore. Mentre il termometro dell’attesa si alza verso i Campionati Italiani Assoluti di Riccione, fissati tra il 14 e il 18 aprile 2026, i nuotatori azzurri offrono uno spaccato sincero sul loro stato di forma. La redazione di Swim Zone ha catturato l’atmosfera unica di questa tappa fondamentale, dove ogni bracciata conta come un test decisivo per la stagione. La cronaca sportiva vive momenti di pura tensione: qui non si tratta solo di tempi, ma di preparazione mentale e fisica per l’appuntamento principale. I nomi che hanno preso parola davanti ai microfoni includono Anna Chiara Mascolo, Alberto Razzetti, Costanza Cocconcelli e Manuel Frigo, figure chiave che stanno definendo la rotta verso l’eccellenza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno: i nuotatori rivelano la forma prima di Riccione

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