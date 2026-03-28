LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in DIRETTA | si parte!

Al GP del Portogallo di Superbike del 2026 si sono disputati 20 giri. Alle 16.24 la gara è iniziata, con aggiornamenti disponibili cliccando sul link dedicato. Alle 16.19 si è segnalato un passo molto rapido di un pilota, che potrebbe confermarsi in gara-1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Sono previsti 20 giri per questa gara. 16.19 Il passo di Bulega è sembrato imprendibile, vedremo se si riconfermerà in gara-1. 16.15 Grande qualifica per Montella terzo e Baldassarri ottavo. Lowes dopo un grande venerdì crolla quinto. 16.12 Questa la griglia di partenza: Bulega. Lecuona. Montella. Oliveira. Lowes. Vierge. Lowes. Baldassarri. Petrucci. Bassani. Bautista. Gardner. Gerloff. Locatelli. Mackenzie. Surra. Manzi. Rea. Chantra. Bridewell. Sofuoglu. Rato. 16.08 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-1 di Superbike in scena al GP di Portogallo. 12.35 La nostra diretta live termina qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

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