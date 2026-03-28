Al torneo ATP di Miami 2026, il primo set tra Sinner e Zverev si è concluso con un punteggio di 6-3 a favore dell’italiano. Durante il match, Zverev ha colpito una battuta esterna vincente, mentre sul campo si sono alternati momenti di gioco intenso e scambi tecnici di alto livello. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 30-0 Battuta esterna vincente del tedesco. 15-0 Largo il passante di rovescio lungolinea di Sinner. Sinner sta faticando con la seconda: solo 3 punti su 7 ottenuti. Pensate che Zverev ha servito addirittura l’84% di prime nel primo set (1619), ottenendo l’81% dei punti. Solo un punto su tre però portato a casa con la seconda. 6-3 Battuta vincente al centro. Zverev ha giocato un grandissimo primo set, ma non è bastato. Sinner gli ha fatto pagare l’unica palla break concessa. 40-30 Ancora Zverev a prendere l’iniziativa, ma è largo il diritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primo set di alto livello, azzurro chirurgico

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