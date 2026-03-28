LIVE Sinner-Zverev 6-3 7-6 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’azzurro è in finale dopo un match di alto livello

Al torneo ATP di Miami, l’italiano ha vinto il match contro il tedesco in due set, 6-3 e 7-6, assicurandosi così un posto in finale. La partita si è sviluppata su due ore circa, con alcuni scambi intensi e un tie-break nel secondo set. Dopo questa vittoria, l’atleta si prepara a confrontarsi con l’avversario in finale, mentre prosegue la copertura in diretta degli incontri in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 2.09 Sinner ha servito il 74% di prime (5777), ottenendo il 79% dei punti (4557), ottenendo la bellezza di 15 ace! Una prestazione magistrale con la battuta. La resa con la seconda è stata del 50% (1020). Zverev ha perso per la settima volta di fila contro Sinner. 2.08 Sinner affronterà in finale il ceco Jiri Lehecka. Si giocherà domenica 29 marzo alle 21.00 italiane, le 16.00 a Miami. 2.07 Terza finale in carriera a Miami per Sinner. Perse quella del 2021, vinse quella del 2023. L’italiano ha vinto 32 set consecutivi in tornei Masters 1000: record storico senza precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 7-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro è in finale dopo un match di alto livello Articoli correlati LIVE Sinner-Zverev 6-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primo set di alto livello, azzurro chirurgicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 30-0 Battuta esterna vincente del... LIVE Sinner-Zverev 6-2, 5-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Sopravvive al primo momento di non ritorno il tedesco, a breve ce ne sarà un altro. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sinner Zverev 6 3 7 6 ATP Miami... Temi più discussi: A mezzanotte sarà ancora Sinner-Zverev a Miami; Jannik Sinner - Alexander Zverev al Miami Open 2026: quando gioca la semifinale, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; LIVE Sinner-Zverev 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro risale subito da 0-30; Sinner-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale. Sinner-Zverev in diretta LIVE 6-3 5-5 al Miami Open 2026: Zverev salva tre palle breakSinner sfida Alexander Zverev nel match della semifinale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells ... fanpage.it Diretta Sinner Zverev | Streaming video tv: ancora in semifinale! (Miami Open 2026, 28 marzo)Diretta Sinner Zverev streaming video tv Miami Open 2026: orario e risultato live della semifinale in Florida, in Italia sarà già sabato 28 marzo. ilsussidiario.net Sinner supera Zverev in due set (6-3, 7-6) e conquista la finale a Miami, domenica sfiderà Jiri Lehecka (n. 22 al mondo) - facebook.com facebook Scontro Sinner-Zverev, il match minuto per minuto. x.com