LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 3 in fuga gruppo a 1? 40? ai -40 km

Nella tappa di oggi del Giro di Catalogna, tre corridori sono in fuga, mentre il gruppo principale si trova a circa 40 secondi di distanza a circa 40 chilometri dall’arrivo. La corsa prosegue con un ritmo sostenuto, e gli aggiornamenti sulla situazione in corsa vengono trasmessi in diretta. È possibile seguire gli sviluppi in tempo reale attraverso il link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 12.50 14.57 Matteo Spreafico si è staccato dalla fuga e viene ripreso dal gruppo. 14.54 Agostinacchio passa per primo sul GPM Combai davanti ad Ansaloni e Spreafico 14.51 Dopo la salita di Combai ci sarà un lungo tratto in discesa. 14.48 30 chilometri all’arrivo 14.45 Il gruppo è sulla salita di Combai (3.1 km al 5% di pendenza media con 500 metri al 10%) 14.42 Il vantaggio dei tre fuggitivi è di 1? 25? 14.39 I corridori affronteranno un tratto in discesa prima della prossima salita, l’ascesa di Combai (3.1 km al 5% di pendenza media con 500 metri al 10%) 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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