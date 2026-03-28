LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | tra poco Fournier Beaudry Cizeron per l’en plein! Riscatto Malinin bene Grassl

Tra pochi minuti si tiene la performance di Fournier Beaudry e Cizeron nel singolo pattinaggio artistico ai Mondiali 2026, seguita da aggiornamenti sulla gara. La prova degli statunitensi viene giudicata positiva, con un atleta che dimostra grande abilità e una partner capace di mantenere il ritmo. Sono in corso anche le esibizioni di Malinin e Grassl, con quest’ultimo che ha ottenuto un buon risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.28: la prova è sicuramente positiva per gli statunitensi, bravissimo lui, lei riesce a tenere il ritmo. Da rivedere i twizzle e la sequenza in diagonale 21.27: Questi i livelli: Choreographic Assisted JumpLifting Movement, One Foot Turns Sequence W2+M3, Synchronized Twizzles W4+M4, Dance Spin 4, Choreographic Spinning Movement 1, Curve Lift 4, Rotational Lift 4+Stationary Lift 4, Diagonal Step Sequence W2+M2, Choreographic Character Step Sequence 1 21.22: Ora sul ghiaccio la coppia statunitense composta da Emiles Zingas, 23 anni di Grosse Pointe Farms e Vadym Kolesnik, 25 anni, nato a Karkhiv (Ucraina) e residente a Novi in Usa, quarti dopo il programma corto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: tra poco Fournier Beaudry/Cizeron per l’en plein! Riscatto Malinin, bene Grassl Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Fournier Beaudry/Cizeron per l’en plein stagionale! Riscatto Malinin, bene Grassl LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Fournier Beaudry/Cizeron in fuga! Bene Manni/Roethlisberger, attesa per Guignard-FabbriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19. Aggiornamenti e notizie su LIVE Pattinaggio artistico Mondiali... Temi più discussi: Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance, fuori gli azzurri; Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali. Gerarchie cristallizzate nella danza; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Grassl per la rimonta, si assegna il titolo della danza. Praga celebra i Mondiali: Fournier Beaudry/Cizeron e Sakamoto campioniAll’O2 Arena di Praga, nella Repubblica Ceca, si sono conclusi i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026, con l’assegnazione dei titoli iridati nelle principali discipline. La capitale ceca ... it.blastingnews.com Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance, fuori gli azzurriSenza rivali. Ma non poteva essere altrimenti. I Campioni Olimpici Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron si sono imposti con ampio margine in ... oasport.it