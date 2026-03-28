LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Grassl per la rimonta si assegna il titolo della danza

Benvenuti alla diretta delle ultime gare dei Mondiali di pattinaggio artistico, che si stanno svolgendo questa settimana a Praga. Oggi si conclude la competizione con le prove di danza e la gara individuale maschile, che vede tra i favoriti un pattinatore italiano impegnato in una rimonta importante. La giornata si svolge con le esibizioni dei finalisti e la proclamazione dei vincitori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. La lunga maratona dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico si prepara a vivere il suo ultimo atto. Sul ghiaccio della O2 Arena di Praga si chiude una rassegna intensa e spettacolare, con una quarta giornata che assegnerà gli ultimi due titoli: quello del singolo maschile al mattino e quello delle coppie di danza in serata. Due gare diverse per storia e sviluppo, ma entrambe con un copione che sembra già indirizzato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Grassl per la rimonta, si assegna il titolo della danza Articoli correlati LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl per stupire, si assegna il titolo delle coppieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di... LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta azzurra, si assegna il titolo delle coppieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di... Milano Cortina 2026: Ilia Malinin riscrive la storia col quadruplo Axel e il salto mortale Tutti gli aggiornamenti su Pattinaggio artistico Temi più discussi: Risultati Pattinaggio di figura oggi • Mondiali 2026: tutte le gare in diretta; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: trionfo tedesco nelle coppie d’artistico! Grassl e Frangipani non deludono; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann nella storia, è nella top 5! Poker iridato di Sakamoto. LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Grassl per la rimonta, si assegna il titolo della danzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di ... oasport.it Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it Parlano di noi e della nostra sezione di pattinaggio artistico! - facebook.com facebook