LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Grassl cerca la rimonta si assegna il titolo della danza

Oggi si svolge l'ultima giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a Praga, con le gare decisive nel settore della danza. Tra gli atleti in pista, ci sono anche alcuni che cercano di recuperare posizioni in vista della conquistata del titolo. La manifestazione si concluderà con le premiazioni e la proclamazione dei nuovi campioni mondiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. La lunga maratona dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico si prepara a vivere il suo ultimo atto. Sul ghiaccio della O2 Arena di Praga si chiude una rassegna intensa e spettacolare, con una quarta giornata che assegnerà gli ultimi due titoli: quello del singolo maschile al mattino e quello delle coppie di danza in serata. Due gare diverse per storia e sviluppo, ma entrambe con un copione che sembra già indirizzato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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