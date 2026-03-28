LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Frangipani e Grassl cercano la rimonta!

Durante i Mondiali di pattinaggio artistico del 2026, sono in corso le gare in diretta. Tra i partecipanti, un atleta cinese ha realizzato una buona performance, commettendo un solo errore sul triplo salchow. I pattinatori stanno cercando di recuperare posizioni, con alcuni che cercano una rimonta importante. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56: Buona prova del cinese che ha commesso un solo errore sul triplo salchow, qualche sbavatura que è la ma la prova è sicuramente positiva. 12.54: Tocca ora al cinese Ydong Chen, 21 anni di Qiqihar dovemè residente. Si allena a Pechino sotto la guida di Rafael Arutiunian, Dan Fang, 22mo dopo il programma corto. Da quattro anni partecipa al Four Continents, Miglior risultato il nono posto del 2024, quest’anno è stato 11mo. Si esibisce su un misx: Dynasties Clash di Or Chausha, Oogway Ascends di Hans Zimmer, Roman Boots di Or Chausha. Il personal best nel total score è 237.70 ottenuto all’ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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