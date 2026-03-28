LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Fournier Beaudry Cizeron per l’en plein stagionale! Riscatto Malinin bene Grassl

Durante i Mondiali di pattinaggio artistico 2026, si sono svolti i programmi di danza, con Fournier Beaudry e Cizeron che hanno ottenuto un risultato positivo per l’intera stagione. Il pattinatore Malinin ha ottenuto un riscatto, mentre Grassl si è distinto positivamente. La rhythm dance ha già definito le posizioni, mentre la danza libera si prevede ricca di spettacolo senza modificare le prime posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23: Dopo una rhythm dance che ha già delineato gerarchie piuttosto chiare, la danza libera promette spettacolo ma difficilmente cambierà gli equilibri al vertice. A guidare la classifica provvisoria sono i Campioni Olimpici Laurence Fournier Beaudry–Guillaume Cizeron, protagonisti di una prova di apertura praticamente perfetta e già lanciati verso il titolo iridato. 18.20: 18.20: In chiusura di programma sarà il momento della free dance, segmento decisivo che assegnerà le medaglie ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico in corso alla O2 Arena di Praga. 18.17: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Fournier Beaudry/Cizeron per l’en plein stagionale! Riscatto Malinin, bene Grassl Articoli correlati LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Fournier Beaudry/Cizeron in fuga! Bene Manni/Roethlisberger, attesa per Guignard-FabbriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19. LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Fournier Beaudry/Cizeron in fuga! Attesa per Guignard-FabbriLA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19. Aggiornamenti e notizie su LIVE Pattinaggio artistico Mondiali... Temi più discussi: Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance, fuori gli azzurri; Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali. Gerarchie cristallizzate nella danza; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Grassl per la rimonta, si assegna il titolo della danza. Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance, fuori gli azzurriSenza rivali. Ma non poteva essere altrimenti. I Campioni Olimpici Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron si sono imposti con ampio margine in ... oasport.it Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it