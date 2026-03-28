LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Fournier Beaudry Cizeron inarrivabili | è en plein stagionale! Riscatto Malinin bene Grassl

Durante la gara di pattinaggio artistico ai Mondiali 2026, Fournier Beaudry e Cizeron hanno ottenuto il punteggio più alto, confermando la loro supremazia stagionale. Il pattinatore Malinin ha concluso con successo la sua performance di riscatto, mentre Grassl ha mostrato una buona prova. La sessione di gara è durata circa cinque minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00: Abbiamo assistito ad uno spettacolo assoluto, durato 5 minuti. Il tempo per assistere al grande programma libero della coppia francese Fournier BeaudryGuillaume Cizeron che, dopo gli Europei e i Giochi olimpici, dominano anche i Campionati Mondiali. E’ il primo oro assieme alla prima partecipazione. Argento come da programma per la coppia canadese Piper GillesPaul Poirier, bronzo per un’altra coppia statunitense composta da Emiles Zingas e Vadym Kolesnik 21.57: la coppia formata da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron totalizza nel programma libero un punteggio di 138.07 per un totale di 230. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Fournier Beaudry/Cizeron inarrivabili: è en plein stagionale! Riscatto Malinin, bene Grassl Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Fournier Beaudry/Cizeron per l’en plein stagionale! Riscatto Malinin, bene Grassl Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: tra poco Fournier Beaudry/Cizeron per l’en plein! Riscatto Malinin, bene Grassl Una raccolta di contenuti su LIVE Pattinaggio artistico Mondiali... Temi più discussi: Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance, fuori gli azzurri; Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali. Gerarchie cristallizzate nella danza; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Grassl per la rimonta, si assegna il titolo della danza. Praga celebra i Mondiali: Fournier Beaudry/Cizeron e Sakamoto campioniAll’O2 Arena di Praga, nella Repubblica Ceca, si sono conclusi i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026, con l’assegnazione dei titoli iridati nelle principali discipline. La capitale ceca ... it.blastingnews.com Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance, fuori gli azzurriSenza rivali. Ma non poteva essere altrimenti. I Campioni Olimpici Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron si sono imposti con ampio margine in ... oasport.it