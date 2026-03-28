LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | via al giro di ricognizione ad Austin!

Alle 21:11, i piloti sono partiti per il giro di ricognizione sul circuito di Austin, in vista del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di MotoGP. Il tracciato presenta il noto tratto chiamato “Snake”, composto da numerose curve consecutive che richiedono uno sforzo fisico notevole ai motociclisti. La sessione di ricognizione serve a verificare le condizioni del percorso prima della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.11 I piloti procedono in questo giro di ricognizione. Un tracciato speciale, caratterizzato dal celebre “Snake”, una serie infinita di curve in successione dove i centauri saranno molto sollecitati dal punto di vista fisico. 21.10 VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE! 21.09 Sale la tensione in griglia e i piloti si preparano per il giro di ricognizione. 21.07 3? al via di questa Sprint, prepariamoci ai fuochi d’artificio. 21.05 Solo Martin potrebbe fare eccezione in questo, scegliendo la combinazione di gomme fatta di due medie. 21.03 Di Giannantonio, molto convincente nel time-attack, vorrà dimostrare di essere consistente anche in questa Sprint e anche nell’ottica del GP di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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