LIVE Italia-Svezia Mondiali curling 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

Alle 16:12, durante la partita tra Italia e Svezia ai Mondiali di curling del 2026, il giocatore italiano ha effettuato una doppia bocciata perfetta, eliminando i due punti dell’avversario e mantenendo la stone italiana nella casa. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:12 Perfetta la doppia bocciata di Mosaner, che elimina i due punti avversari riuscendo a tenere nella casa la stone italiana. Si va ora verso la mano nulla. 16:11 Arman prova la doppia bocciata, ma elimina soltanto la guardia svedese. Ne approfitta Wranaa, che piazza il secondo punto per i suoi. 16:10 Ottimo draw di Arman, ma fa ancor meglio Wranaa con un tiro millimetrico. 16:08 Sundgren piazza subito in draw con Pimpini che sceglie di giocare una guardia ed una iniziale bocciata. 16:06 Si parte. Svezia che avrà a disposizione il martello, ovvero l’ultima stone dell’end. 16:03 C’è Alberto Pimpini sul ghiaccio, Mattia Giovanella riserva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 0-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’incontro Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 3-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano doppia della Svezia che allunga nuovamente Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Svezia Mondiali curling... Temi più discussi: Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Qualificazioni Mondiali 2027, Italia ancora a secco di vittorie: cosa non ha funzionato contro Svezia e Danimarca; Italia - Irlanda del Nord (2-0) Qualificazioni FIFA 2026. LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: che sfida per il giovane Stefano Spiller contro Edin!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'incontro valido per la terza giornata dei Mondiali di ... oasport.it Italia-Svezia: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming le Qualificazioni MondialiLe azzurre di Soncin ospitano al Granillo di Reggio Calabria le scandinave nel primo turno del Gruppo 1: obiettivo Brasile 2027 ... tuttosport.com Finali spareggi europei playoff per i mondiali: Bosnia Erzegovina - Italia Svezia - Polonia Turchia - Kosovo Danimarca - Repubblica Ceca #ForzaNapoliSempre by #NapoliStory #nazionaleitaliana - facebook.com facebook #ReferendumGiustizia, voto tra le comunità italiane all'estero. Danimarca: NO 79,0% Svezia: NO 74,9% Paesi Bassi: NO 73,1% Austria: NO 70,0% Irlanda: NO 67,4% Grecia: NO 63,4% Belgio: NO 61,4% Regno U x.com