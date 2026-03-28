LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | velocità alta in gruppo

Oggi si corre la tappa del Giro di Catalogna 2026, con il gruppo che mantiene un’andatura molto sostenuta. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online a partire dalle 13, in concomitanza con la settimana Coppi e Bartali. La gara prosegue con un ritmo elevato, senza che si siano ancora verificati cambi di leadership o attacchi decisivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 13.32 Diversi attacchi, gruppo che addirittura si era spezzato. 13.27 140 chilometri all’arrivo. 13.22 Iniziano i primi attacchi. 13.20 Non è partito, dopo la bruttissima caduta di ieri (dove ha rischiato tantissimo finendo in un burrone) Tom Pidcock. 13.16 I corridori si cimentano con un tracciato impegnativo che propone loro un dislivello intorno ai 4000 metri con quattro salite da affrontare. La giornata inizia, a sessanta chilometri dal via, con il Coll de la Batallola, terza categoria di 11,6 chilometri al 3,2%. Decisamente più impegnativa si prospetta la scalata del Coll de Pradell, asperità di 14,6 chilometri al 6,8% di pendenza media. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: velocità alta in gruppo Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 C’è un pizzico di vento laterale, che per ora non è tale da fornire la possibilità di aprire ventagli. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Tutto quello che riguarda LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: riscatto di Vernon, Evenepoel e Pidcock rosicchiano abbuoni. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard per una nuova stoccata sull’arrivo in salita a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 Buongiorno amici ed amiche di ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com