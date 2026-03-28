LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Alle 13 è prevista la partenza della tappa di oggi del Giro di Catalogna 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La corsa si svolge lungo un percorso che coinvolge diversi territori e si conclude nel pomeriggio. La cronaca della giornata viene trasmessa in diretta, offrendo dettagli su ogni fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 12.58 Corridori che hanno iniziato il tratto di trasferimento. 12.56 Riparte con la maglia di leader ovviamente Jonas Vingegaard che sembra essere pronto a conquistare un altro successo dopo quello alla Parigi-Nizza. 12.53 In scena oggi la Berga-Queralt di 152 chilometri in questa penultima frazione. Altro arrivo in salita molto insidioso. 12.50 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sesta tappa del Giro di Catalogna 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di Catalogna, Berga-Queralt di 152 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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