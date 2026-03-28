LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sarà battaglia sull’ultima salita?

Oggi si svolge la tappa finale del Giro di Catalogna 2026, con i corridori pronti ad affrontare l'ultima salita. La corsa è visibile in diretta, con aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale a partire dalle 13. La tappa si conclude con una salita che potrebbe decidere il risultato finale della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:01 Siamo a meno di cinque chilometri dal traguardo. 17:00 Inizia l’ultima salita. Lenny Martinez guadagna tre secondi allo sprint per il traguardo volante. Secondo posto e due secondi guadagnati per Vingegaard. 16:59 Marc Soler ha perso contatto dal gruppo dei big. 16:58 Il distacco di Felix Gall supera il minuto. 16:55 I battistrada si avvicinano alla salita di Santuari de Queralt (5,6km al 7,5%). 16:53 Con il ritardo attuale il corridore austriaco perderebbe il secondo gradino del podio. 16:50 Il ritardo di Gall nei confronti della testa della corsa è di 38”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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