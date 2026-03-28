Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con la frazione in corso e segnata dall'inizio della competizione. La diretta aggiorna costantemente l'andamento della corsa, con un collegamento in tempo reale a partire dalle 13. La manifestazione prosegue con i corridori impegnati lungo il percorso previsto per questa frazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 13.10 INIZIATA UFFICIALMENTE LA SESTA TAPPA! 13.06 Sta per ripartire la carovana. 13.02 Un corridore della Movistar è caduto nel tratto di trasferimento e quindi la corsa è stata fermata. 12.58 Corridori che hanno iniziato il tratto di trasferimento. 12.56 Riparte con la maglia di leader ovviamente Jonas Vingegaard che sembra essere pronto a conquistare un altro successo dopo quello alla Parigi-Nizza. 12.53 In scena oggi la Berga-Queralt di 152 chilometri in questa penultima frazione. Altro arrivo in salita molto insidioso. 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la frazione odierna

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