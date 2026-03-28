LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | corridori vero Coll de la Batallola
Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con i corridori che affrontano il passo del Coll de la Batallola. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili cliccando sul link dedicato. La settimana è caratterizzata da diverse frazioni, tra cui questa che vede i ciclisti sfidarsi in un percorso impegnativo. La gara prosegue con il monitoraggio degli atleti lungo il tracciato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14.16 Riepiloghiamo gli attaccanti:Mattia Cattaneo (RBH), Brandon McNulty (UAD), Bart Lemmen (TVL), Giulio Ciccone (LTK), Andrea Raccagni Noviero (SOQ), Michael Leonard (EFE), David De La Cruz (PQT), Nairo Quintana (MOV), Embret Svestad-Bårdseng (IGD), Ramses Debruyne (APT), Andreas Leknessund (UXM), George Steinhauser (EFE) e Jake Stewart (NSN). 14.13 Aumenta il vantaggio dei battistrada, ora di un minuto e cinquanta. 14.10 5 km ai piedi di Coll de la Batallola (11.6km à 3.2%). 14.07 40 km di corsa attraversati. 14.04 Stabile al momento il vantaggio del gruppo di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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