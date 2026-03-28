LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | c’è il poker con Ciccone in testa alla corsa

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Durante la corsa, un ciclista ha conquistato il primo posto, portando a quattro il numero di vittorie personali in questa fase. La tappa è stata segnata da vari spostamenti tra i favoriti, con la classifica generale che si modifica di continuo. La cronaca della giornata resta in costante aggiornamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 16:10 Mancano quaranta chilometri alla conclusione. 16:09 Lemmen, Debruyne e Howson sono stati ripresi dal gruppo. 16:06 Davide Piganzoli del Team Visma Lease a Bike sta tirando il gruppo. 16:03 Giulio Ciccone guida la classifica dei GPM con 58 punti davanti a Soler, secondo a 53. 16:00 I tre compagni di fuga non lasciano spazio all’italiano e lo raggiungono in pochi metri. 15:58 Ciccone si avvantaggia in discesa e dilata il vantaggio sul gruppo a 1’43”. 15:57 Mancano cinquanta chilometri al traguardo. 15:56 Il gruppo dei big ha ridotto sensibilmente il ritardo e ora insegue a 1’25” di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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