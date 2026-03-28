LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via delle qualifiche

Mancano pochi minuti all'inizio delle qualifiche del Gran Premio di Giappone 2026 di Formula 1. La classifica ufficiale della terza sessione di prove libere mostra Kimi Antonelli con il tempo di 1:29, in forza alla Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. La sessione si svolge in vista delle qualifiche, che decideranno la griglia di partenza della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.39 Questa la classifica ufficiale della terza sessione di prove libere Kimi Antonelli ( Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ) — 1:29.362. George Russell (Mercedes) — +0.254. Charles Leclerc ( Ferrari ) — +0.867. Oscar Piastri ( McLaren ) — +1.002. Lewis Hamilton (Ferrari) — +1.021. Lando Norris (McLaren) — +1.238. Nico Hulkenberg ( Audi Formula 1 Team ) — +1.296. Max Verstappen ( Red Bull Racing ) — +1.548. Gabriel Bortoleto (Audi) — +1.638. Pierre Gasly ( Alpine F1 Team ) — +1.720. Isack Hadjar (Red Bull Racing) — +1.732. Liam Lawson ( Racing Bulls ) — +1.735. Arvid Lindblad (Racing Bulls) — +1.926. 🔗 Leggi su Oasport.it

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