LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 6-4 2-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | azzurri avanti set e break!!

Nel torneo di tennis ATP di Miami, Bolelli e Vavassori stanno affrontando Heliovaara e Patten. Al momento, gli azzurri conducono con un set e un break di vantaggio, con il punteggio di 6-4 e 2-1 nel secondo set. Durante lo scambio, Bolelli ha colpito un dritto potente che ha messo in difficoltà gli avversari, mentre Heliovaara ha risposto con un lob.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Tira fortissimo di dritto Bolelli! Nulla può Patten!! Punto decisivo! 40-40 Gran lob in risposta di Heliovaara. 40-30 Seeeeervizio vincente!! 30-30 chiude facile Wave a rete! 15-30 Doppio fallo di Bolelli. 15-15 si riscatta però con l’intervento. 15-0 Lunga la risposta di rovescio di Patten. 2-1 Rapidamente il finnico. Tocca a Simone Bolelli! 30-0 Prima vincente 15-0 Torna a servire Haliovaara. 2-0 Manteniamo il break appena conquistato. 40-15 Risposta vincente di Heliovaara 40-0 Priiiiima vincente! 30-0 Altra prima, altra comoda chiusura! 15-0 Servizio Vavassori e comoda chiusura. 1-0 LA RISPOSTA DI ROVESCIO DI BOLELLI!! Seeeeeeconda 40-40 Prima a segno dellinglese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 2-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurri avanti set e break!! Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurri avanti set e break!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 LA RISPOSTA DI ROVESCIO DI BOLELLI!! Seeeeeeconda 40-40 Prima a segno dellinglese. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 5-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: c’è un prezioso break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Per la prima volta a zero gli italiani! 40-0 Altra prima, altro punto. Altri aggiornamenti su LIVE Bolelli Vavassori Heliovaara... Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!; Harri Heliövaara/Henry Patten - Simone Bolelli/Andrea Vavassori Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Atp Miami, Bolelli/Vavassori in finale nel doppio: battuti Arends/Smith; Diretta Heliovaara - Patten - Bolelli - Vavassori (Miami Open presented by Itau). LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurri avanti set e break!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Si salva da 0-40 Patten, da campione. Seconda... 40-40 Ace. 30-40 Non risponde in modo efficace Bolelli e ... oasport.it Bolelli e Vavassori diretta finale doppio Miami: segui la sfida contro Heliovaara e Patten, tennis oggi LIVEGli azzurri sfidano il finlandese e il britannico all'ultimo atto del Masters 1000 statunitense: in palio c'è la conquista del titolo nel secondo appuntamento del 'Sunshine Double'. Tutti gli aggiorna ... corrieredellosport.it Il ‘weekend azzurro’ di Miami comincia con Bolelli e Vavassori che se la vedranno con la coppia Heliovaara/Patten, forza ragazzi! - facebook.com facebook Il ‘weekend azzurro’ di Miami comincia con Bolelli e Vavassori che se la vedranno con la coppia Heliovaara/Patten, forza ragazzi! x.com