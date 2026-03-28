LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 5-4 ATP Miami 2026 in DIRETTA | si salva da 0-40 l’inglese

Al torneo di Miami, il punteggio tra le due coppie in campo è di 5-4. Durante lo scambio, il giocatore inglese si è salvato da una situazione di 0-40 grazie a un ace. La partita è in corso e i dettagli vengono aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Si salva da 0-40 Patten, da campione. Seconda. 40-40 Ace. 30-40 Non risponde in modo efficace Bolelli e chiude Heliovaara. 15-40 Con la prima l’inglese. 0-40 Doppio fallo! Tre set point! Seconda 0-30 Coooon lo smash Bolelli! 0-15 Sbaglia una comoda soluzione Heliovaara. 5-3 Per la prima volta a zero gli italiani! 40-0 Altra prima, altro punto. 30-0 Prima a segno di Bolelli. 15-0 Prima a segno di Bolelli. Indice UV a 10! Alto! 4-3 A quindici Heliovaara. 40-15 Prima vincente. 30-15 Comoda chiusura di Heliovaara. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Con la prima Heliovaara. 4-2 A quindici Vavassori! 40-15 Non riescono a chiudere neanche questa volta alla prima chance gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 5-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si salva da 0-40 l’inglese Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Bolelli/Vavassori – Heliovaara/Patten, valido per la... LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Giocatori in campo! 17:25 Ssfida al duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico... Tutto quello che riguarda LIVE Bolelli Vavassori Heliovaara... Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!; Atp Miami, Bolelli/Vavassori in finale nel doppio: battuti Arends/Smith; Diretta Heliovaara - Patten - Bolelli - Vavassori (Miami Open presented by Itau); LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano e conquistano la finale!. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 5-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: c’è un prezioso break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Intervento a segno di Heliovaara. 15-15 Con lo smash Patten. 0-15 La risposta di rovescio di Bolelli! 3-1 ... oasport.it Bolelli e Vavassori diretta finale doppio Miami: segui la sfida contro Heliovaara e Patten, tennis oggi LIVEGli azzurri sfidano il finlandese e il britannico all'ultimo atto del Masters 1000 statunitense: in palio c'è la conquista del titolo nel secondo appuntamento del 'Sunshine Double'. Tutti gli aggiorna ... corrieredellosport.it Il ‘weekend azzurro’ di Miami comincia con Bolelli e Vavassori che se la vedranno con la coppia Heliovaara/Patten, forza ragazzi! x.com Il ‘weekend azzurro’ di Miami comincia con Bolelli e Vavassori che se la vedranno con la coppia Heliovaara/Patten, forza ragazzi! - facebook.com facebook