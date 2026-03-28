In Puglia, il piano di recupero delle liste d’attesa sta procedendo e si avvicina agli obiettivi stabiliti a fine gennaio. Tuttavia, le risonanze anticipate continuano a registrare un ritardo di circa otto mesi. La regione sta monitorando i progressi per ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza del sistema sanitario.

Il piano regionale sta ricucendo il divario accumulato sulle prestazioni già fissate. La vera sfida resta garantire ai cittadini tempi ragionevoli per le nuove prenotazioni LECCE - Il piano di recupero delle liste d’attesa varato dalla Regione Puglia si avvicina agli obiettivi che erano stati prefissati il 31 gennaio scorso. E in una riunione, ieri sera, con i responsabili della azienda sanitarie, sono state analizzate le criticità emerse nella gestione delle liste d’attesa e le misure per migliorare ulteriormente la riduzione dei tempi. Nell’ultima settimana sono stati ricontattati circa 11mila cittadini in attesa di una prestazione sanitaria (visita, esame, ricovero), portando così a 111. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Liste d’attesa, risonanze anticipate di 8 mesi: il recupero mostra i ritardi accumulati

Articoli correlati

Leggi anche: Piano di recupero delle liste d’attesa: eseguite 2621 risonanze magnetiche

Liste d’attesa chiuse, il calvario di chi non riesce a prenotare le visite: “Grossi ritardi per le urgenze di risonanze e dermatologie. Impossibile prenotare per mammografie e colonscopie”Il caso dell'impossibilità di prenotare visite mediche col sistema sanitario è stato riportato alla ribalta da Pietro Vignal Mammografie bilaterali...

Tutto quello che riguarda Liste d'attesa risonanze anticipate di...

Temi più discussi: Liste d'attesa, dalle prestazioni specialistiche ai ricoveri: a che punto è il piano di recupero - FoggiaToday; Liste d’attesa della sanità, è allarme a Genova. I macchinari devono lavorare di più; Superate le 700 prestazioni erogate nelle Marche nell’11esimo weekend per migliorare l’accesso alle cure; Liste d’attesa, visite anticipate in media di 97 giorni. Eseguito oltre un quarto delle prestazioni.

LISTE D'ATTESA FG Liste d’attesa, piano di recupero vicino al target: recall al 90%, eseguite 2.621 risonanze magneticheProsegue in Puglia il piano straordinario di recupero delle liste d’attesa. Alla data del 25 marzo, i recall hanno raggiunto il 90% dell’obiettivo fissato lo scorso 2 febbraio, mentre un terzo delle p ... statoquotidiano.it

Sanità, liste d’attesa: recall al 90%, eseguite 2621 risonanze magneticheI recall sono arrivati al 90% rispetto all'obiettivo fissato lo scorso 2 febbraio. Del target, un terzo delle prestazioni in attesa è stato eseguito. Sono i risultati raggiunti dal piano straordinario ... gravinalife.it

Quattro liste e programma "dalla A alla Z". Aliprandini e il suo gruppo lanciano la candidatura a sindaco - facebook.com facebook

Liste d'attesa, dalle prestazioni specialistiche ai ricoveri: a che punto è il piano di recupero x.com