L’Iran non si fida Trump ripesca Vance ma non cessa il fuoco

A quattro settimane dall’inizio delle ostilità tra le forze militari di un paese e l’Iran, il presidente degli Stati Uniti ha deciso di riprendere le indagini su un ex funzionario del dipartimento di giustizia. Nel frattempo, non sono stati annunciati nuovi atti di ostilità o cessate il fuoco ufficiali, e la situazione rimane caratterizzata da tensioni persistenti.

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