L’Iran in campo con gli zainetti | il ricordo delle bambine uccise nella scuola di Minab

In Iran, alcune persone hanno portato zainetti come segno di ricordo per le bambine uccise durante l’attacco di un’istituzione scolastica a Minab avvenuto il 28 febbraio, all’inizio del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele. L’episodio si è verificato in un momento di tensione internazionale, e il gesto è stato interpretato come un modo simbolico di commemorazione delle vittime più giovani.

Un gesto semplice, ma simbolico per ricordare le giovanissime vittime nella scuola elementare femminile a Minab, nell’attacco statunitene del 28 febbraio all’inizio della guerra in corso tra Iran, Usa e Israele. I calciatori della Nazionale iraniana di calcio hanno scelto di scendere in campo con il lutto al braccio e degli zainetti colorati in occasione dell’amichevole, disputata in campo neutro ad Antalya e a porte chiuse, contro la Nigeria, terminata 2-1 per gli avversari. Prima del fischio d’inizio, durante l’esecuzione dell’inno nazionale, il capitano Mehdi Taremi e i suoi compagni hanno tenuto tra le braccia piccoli zainetti scolastici, di colore viola e rosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Iran in campo con gli zainetti: il ricordo delle bambine uccise nella scuola di Minab Articoli correlati Iran, folla ai funerali delle 165 bambine della scuola di Minab uccise da un raidUna folla di persone ha partecipato nella città di Minab, nel sud dell’Iran, al ricordo per le 165 vittime della strage in una scuola elementare... Iran, strage di bambine in una scuola a Minab: l’Onu chiede indagine indipendente per crimine di guerraA Minab, nel sud dell'Iran, centinaia di madri piangono le loro figlie tra caramelle e petali di fiori lanciati sulle piccole bare dopo il... Contenuti utili per approfondire L'Iran in campo con gli zainetti il... Temi più discussi: Iran, se il campo di battaglia si fa trasparente; Gli Stati annunciano un negoziato per la guerra con l’Iran. Teheran smentisce; L’Iran cambia strategia di guerra - Appunti; Tutte le minacce energetiche dell’Iran dopo l’attacco israeliano a South Pars. Iran, se il campo di battaglia si fa trasparenteLe immagini satellitari, che circolano presto sui social, influenzano la narrazione digitale della guerra: con quali conseguenze e rischi? Le considerazioni di un esperto USA ... rsi.ch Iran, scende in campo il Capo dello Stato Mattarella: L’Unione Europea dica no all’allargamento del conflittoPer il Presidente della Repubblica tocca al Vecchio Continente saper opporsi. Saper opporsi all'ampliamento delle guerre, a una perenne instabilità, con la moltiplicazione dei fronti di crisi: Tehera ... rtl.it Trump attacca ancora la NATO #Trump #NATO #Macron #USA #Iran #Hormuz #Meloni #Sanchez - facebook.com facebook Oltre lo stretto di Hormuz: la sfida sistemica all'Iran e il ritorno delle tensioni globali. L'analisi di Longo. x.com