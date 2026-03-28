L'ex pizzeria Alle Grazie ha riaperto con il nuovo nome di 'Abbracciamoci'. La proprietaria ha raccontato di essere arrivata a Pordenone quasi cinque anni fa, durante la notte di Capodanno, ricordando ancora la nebbia molto fitta di quel giorno. La riapertura segue un periodo di chiusura e cambi di gestione, annunciando l'apertura con una nuova insegna.

Il locale, gestito dalla titolare Angela Raffaella Mangiulo, punterà a un'offerta capace di valorizzare e raccontare l’intera tradizione gastronomica italiana. "A Pordenone mi sono subito sentita a casa" “Sono arrivata a Pordenone quasi cinque anni fa, durante la notte di Capodanno. Ricordo ancora oggi la nebbia fittissima della giornata. Nonostante questo, mi sono trovata bene e mi sono sentita accolta fin da subito”. Angela Raffaella Mangiulo, 25 anni, descrive così il momento in cui dalla Campania ha deciso di trasferirsi in Friuli Venezia Giulia. Un passaggio delicato per molti, ma che lei ha vissuto serenamente, trovando subito a Pordenone il suo equilibrio e fissando un obiettivo per il futuro: una pizzeria tutta per sé. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - L'ex pizzeria Alle Grazie riapre con un nuovo nome: 'Abbracciamoci'

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