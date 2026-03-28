Lewis Hamilton si è qualificato sesto nelle prove di Suzuka, posizionandosi sulla terza fila della griglia di partenza del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del campionato di Formula Uno. Dopo la sessione di qualifiche, ha dichiarato che è necessario recuperare un divario considerevole per poter competere con le Mercedes.

Lewis Hamilton ha ottenuto il sesto riscontro cronometrico nelle qualifiche di Suzuka, non andando oltre la terza fila sulla griglia di partenza del Gran Premio del Giappone 2026 valevole come terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’esperto pilota inglese della Rossa ha pagato dazio nel confronto diretto con il compagno di squadra Charles Leclerc, che si è ripreso il ruolo di ferrarista più competitivo sul giro secco dopo le performance opache di Shanghai (pista che non ha mai digerito). A preoccupare maggiormente il sette volte campione del mondo è però il gap abissale nel time-attack rispetto alle Mercedes, infatti il 41enne di Stevenage ha chiuso il Q3 a quasi otto decimi dalla pole position di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton realista: “Dobbiamo recuperare un divario enorme per poter lottare con le Mercedes”

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