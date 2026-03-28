Un ex portiere della Juventus ha dichiarato di mantenere un rapporto di amicizia con un suo ex compagno di nazionale, con cui condivide anche un rapporto di lunga data. Secondo quanto riferito, uno dei due avrebbe inviato un messaggio a un altro calciatore della stessa nazionale, garantendo anche la presenza di un altro difensore. La vicenda riguarda incontri e relazioni tra calciatori in ambito sportivo e personale.

Una telefonata ti allunga la vita. Parafrasando il famosissimo spot pubblicitario tornato recentemente protagonista in tv, se Wojciech Szczesny è ancora un calciatore lo deve alla chiamata di Robert Lewandowski a settembre 2024. E se, prossimamente il centravanti polacco accetterà il corteggiamento della Juve, forse lo dovrà anche proprio al rapporto con il portiere, che non ha esitato a sponsorizzargli la città di Torino e la maglia bianconera. D'altronde, il loro è un rapporto di amicizia quasi fraterno, nato ormai più di 17 anni fa, quando entrambi hanno iniziato a vestire con continuità la maglia della nazionale polacca.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewandowski? Lo manda Szczesny: amici da sempre, con Chiellini garantisce lui

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Juventus want to sign Robert Lewandowski. (Source: Gazzetta dello Sport) x.com

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