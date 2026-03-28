L' evento con Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare Il taccuino elettorale

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio 2026. Nei giorni scorsi si sono svolti incontri con il candidato Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare, che stanno lavorando alla campagna elettorale. Questi eventi fanno parte delle attività di taccuino elettorale volte a raccogliere informazioni e strategie in vista delle consultazioni.

La primavera 2026 prevede un importante appuntamento elettorale per Arezzo e Lucignano: le amministrative del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati che sostengono la corsa alla fascia tricolore. Lunedì 30 marzo - Iniziativa promossa dal Gruppo Consiliare di “Arezzo 2020 per cambiare a sinistra” insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra di Arezzo al Centro Sociale “Colle del Pionta”. Sarà l’occasione per un confronto con rappresentanti di associazioni e comitati che in questi anni hanno rappresentato istanze di cambiamento e di partecipazione nella città di Arezzo. Sarà l’occasione per indicare le priorità programmatiche per una alternativa nella città. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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