L' evento con Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare Il taccuino elettorale

Da arezzonotizie.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio 2026. Nei giorni scorsi si sono svolti incontri con il candidato Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare, che stanno lavorando alla campagna elettorale. Questi eventi fanno parte delle attività di taccuino elettorale volte a raccogliere informazioni e strategie in vista delle consultazioni.

La primavera 2026 prevede un importante appuntamento elettorale per Arezzo e Lucignano: le amministrative del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati che sostengono la corsa alla fascia tricolore. Lunedì 30 marzo - Iniziativa promossa dal Gruppo Consiliare di “Arezzo 2020 per cambiare a sinistra” insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra di Arezzo al Centro Sociale “Colle del Pionta”. Sarà l’occasione per un confronto con rappresentanti di associazioni e comitati che in questi anni hanno rappresentato istanze di cambiamento e di partecipazione nella città di Arezzo. Sarà l’occasione per indicare le priorità programmatiche per una alternativa nella città. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

l evento con boldrin e il comitato elettorale della lista fare il taccuino elettorale
© Arezzonotizie.it - L'evento con Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare. Il taccuino elettorale

Articoli correlati

Referendum e amministrative: il taccuino elettorale con tutti gli appuntamentiLa primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25...

Una raccolta di contenuti su L'evento con Boldrin e il comitato...

Discussioni sull' argomento L'evento con Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare. Il taccuino elettorale; L' evento con Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare Il taccuino elettorale; Elezioni Michele Boldrin e Matteo Hallissey appoggiano la lista Più Arezzo e Marco Donati; C' è un nuovo candidato sindaco per Venezia | è l' economista Michele Boldrin.

Digita per trovare news e video correlati.