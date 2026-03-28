In Europa si sta valutando l’introduzione di una tassa sui robot e sull’intelligenza artificiale. La proposta mira a creare un sistema fiscale specifico per queste tecnologie emergenti, con l’obiettivo di raccogliere entrate e regolare l’uso di macchine e software avanzati. Le discussioni si svolgono tra i rappresentanti delle istituzioni europee, in un ambiente di lavoro caratterizzato da silenzio e concentrazione.

Nelle sale silenziose di Bruxelles, dove il ronzio dei server sostituisce spesso il brusio del dibattito politico, sta prendendo forma una nuova architettura fiscale. L’idea è tanto semplice quanto dirompente: tassare il lavoro dove il lavoratore non esiste più. L’ Algorithm-Tax non è più una suggestione distopica per filosofi dell’economia, ma una necessità contabile per Stati che vedono erodersi la base contributiva sotto i colpi di un’automazione che non paga pensioni e non consuma beni. L’Europa si trova al centro di questo esperimento sociale. Se un software di intelligenza artificiale generativa può sostituire il lavoro di mille analisti finanziari, il valore prodotto da quella macchina deve contribuire al welfare collettivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Europa studia l’Algorithm-Tax, la tassa sui robot e l’IA che ti hanno rubato il posto di lavoro

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