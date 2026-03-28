L’eurodeputata Salis e il controllo della polizia all’alba in un hotel a Roma La questura | Ce lo ha chiesto un paese terzo E non è l’Ungheria

Questa mattina, un eurodeputata ha riferito di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono introdotti nella sua camera di hotel a Roma per un controllo preventivo. La questura ha dichiarato che la richiesta è arrivata da un paese terzo, specificando che non si tratta dell’Ungheria. La parlamentare ha reso noto l’accaduto attraverso una comunicazione ufficiale.

«Questa mattina Ilaria Salis, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono presentati nella sua camera d’albergo a Roma per effettuare un ‘ controllo preventivo ‘. Nonostante lei si sia qualificata subito gli agenti hanno atteso quasi un’ora prima di andare via. Si tratta di una vicenda di una gravità inaudita, ancora peggiore perché avvenuta a poche ore dalla grande manifestazione di oggi pomeriggio ». Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, in una nota. «È inaccettabile che in Italia – proseguono i leader rossoverdi – una parlamentare sia sottoposta a controlli preventivi. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

L’eurodeputata Salis e il controllo della polizia, all’alba, in un hotel a Roma. La questura: «Ce lo ha chiesto un paese terzo»«Questa mattina Ilaria Salis, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono presentati nella sua...

Ilaria Salis: “Sottoposta a controllo in hotel. L’Italia oramai è un regime”. La polizia: “Atto dovuto per richiesta di Paese terzo”Roma, 28 marzo 2026 - L'europarlamentare Ilaria Salis sottoposta a un controllo preventivo da parte della polizia in un hotel a Roma, dove si trova...

Contenuti e approfondimenti su L'eurodeputata Salis e il controllo...

Temi più discussi: Cuba, anche Mimmo Lucano e Ilaria Salis con la delegazione che consegna gli aiuti umanitari: Non siamo qui per l'Europa o il governo italiano; Referendum, Salis (Avs): Uno statista che si rispetti si dovrebbe dimettere; Cuba, Salis e il solito cuore rosso: selfie con la figlia del Che; Referendum Giustizia 2026, Ilaria Salis: Uno statista che si rispetti si dovrebbe dimettere.

L’eurodeputata Salis controllata in hotel: la segnalazione dalla Germania. Lei al Fatto: Mi chiedevano del corteoUna segnalazione Schengen che richiedeva un controllo e raccomandava anche cautela, come se si trattasse di una persona pericolosa ... ilfattoquotidiano.it

Ilaria Salis e la perquisizione in hotel a Roma: Italia ormai è un regimeIl controllo preventivo dell'eurodeputata, oggi nella capitale per il corteo No Kings. La questura di Roma replica: 'Atto dovuto per segnalazione da Paese terzo' ... adnkronos.com

ULTIM'ORA Perquisizione della polizia nella stanza dell’europarlamentare Ilaria Salis prima della manifestazione a Roma. Salis denuncia un atto intimidatorio e attacca il Governo: https://fanpa.ge/VV2RV - facebook.com facebook

La polizia nella camera d’hotel di Ilaria Salis all’alba: "Controllo preventivo prima del corteo No Kings a Roma”. La denuncia dell'eurodeputata di Avs: "È stato di polizia" x.com