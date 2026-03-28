Fabrizio il concorrente che è riuscito ad arrivare alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 28 marzo. Il campione si è seduto al tavolo del gioco finale con un montepremi di 180mila euro. Al Triello aveva sfidato Laura e Vittoria e poi solo Vittoria ai Cento Secondi. Alla fine ha avuto la meglio lui. Le cinque parole da collegare questa sera erano Piace, Scherzo, Colpo, Clima e Quarto d'ora. Dopo ben cinque dimezzamenti, la cifra in palio è scesa a 5.625 euro. Il concorrente ci ha pensato su un minuto come previsto dal regolamento e alla fine ha puntato tutto su "Brutto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "si può dire?": Fabrizio vince ma viene travolto

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