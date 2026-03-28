L' emergenza di Hormuz e il ritorno al carbone

Il governo ha annunciato un ritorno all’utilizzo del carbone come fonte energetica principale, in risposta alle recenti tensioni nella regione di Hormuz. La decisione è stata comunicata in un momento di crisi internazionale, con la volontà di garantire l’approvvigionamento energetico nazionale. In questo quadro, le autorità hanno sottolineato come questa scelta rappresenti una misura temporanea. L’opposizione politica ha contestato la decisione, chiedendo approfondimenti sulla sostenibilità ambientale.

Il governo si veste da befana e punta sul carbone. Qui a Libero, che di questa opzione ne abbiamo fatto quasi una bandiera, ci sentiamo un po’ meno soli. Siamo brutte persone e ci accontentiamo di poco. Ma ovviamente «c’è chi dice no» canterebbe Vasco Rossi. «Ricetta per arricchire le lobby e impoverire gli italiani» sentenzia Angelo Bonelli. «Doveva essere un decreto salva bollette e diventa salva carbone» è il coro del M5S. Che quel decreto, definito da Bloomberg «misura choc» contro il caro energia, sia arrivato in sede di conversione alla Camera già stagionato è un dato dai fatto inoppugnabile. Certo non per colpa di Giorgia Meloni. Nel frattempo ne sono successe di cosucce a partire dallo scoppio della nuova guerra del Golfo con conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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