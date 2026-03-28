Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone a Suzuka, il pilota ha conquistato il quarto posto. La posizione è stata influenzata da una perdita di velocità in rettilineo, che ha limitato le possibilità di miglioramento. In gara, si prevede che la McLaren possa subire un calo di prestazioni, secondo le analisi degli addetti ai lavori.

La delusione di Charles Leclerc segue il quarto posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone a Suzuka, dove la perdita di velocità in rettilineo ha penalizzato la prestazione finale. Nonostante la frustrazione per non aver centrato una posizione più alta, il pilota esprime fiducia nel fatto che durante la gara vera e propria la situazione potrebbe migliorare rispetto ai rivali della McLaren. L’attenzione si sposta ora sulla domenica alle 7:00, momento in cui l’evento sportivo sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche tramite piattaforme di streaming dedicate al mondo dell’automobilismo. La sfida principale rimane la lotta contro le vetture Mercedes, considerate ostacoli difficili da superare sul tracciato giapponese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leclerc: quarto posto, ma in gara la McLaren crollerà

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