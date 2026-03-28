Leclerc amaro a Suzuka | Perdere tempo sui rettilinei è frustrante Mercedes inarrivabili

Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone, Charles Leclerc si è qualificato in seconda fila, anche se ha espresso insoddisfazione per le prestazioni complessive. Leclerc ha commentato che perdere tempo sui rettilinei è frustrante e ha sottolineato che le vetture della squadra Mercedes risultano inarrivabili in quel settore del tracciato.

Charles Leclerc partirà dalla seconda fila del GP Giappone, ma dopo le Qualifiche non era totalmente soddisfatto. A Suzuka proverà a lottare per il podio con la McLaren. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leclerc sbalordito dalla “vera” Mercedes nelle FP2 a Melbourne: “È impressionante. Spero di sbagliarmi”Dopo le FP2 del GP d'Australia F1 2026, Charles Leclerc ammette la forza della Mercedes sul passo gara: Ferrari in crescita, ma la W17 ha... F1 a Suzuka, Leclerc "Arriveranno aggiornamenti, Mercedes in vantaggio"SUZUKA (GIAPPONE) - La Formula 1 fa tappa in Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 e ultima gara prima della sosta forzata di aprile, con le... Contenuti e approfondimenti su Leclerc amaro Leclerc a Suzuka come Verstappen nel 2025? Mi sembra improbabile riuscirciIl monegasco non crede alla possibilità di replicare l'impresa compiuta lo scorso anno da Verstappen, che tenne dietro le McLaren più veloci ... formulapassion.it Gp Giappone 2026: Hamilton e Leclerc avvisano le Mercedes, Antonelli carico, qualifiche cambiate. La guida a SuzukaA che ora e dove vedere il Gran Premio del Giappone, terza tappa del Mondiale di F1 2026 che si corre sul circuito di Suzuka. La Ferrari prova a rompere il dominio della Mercedes ... sport.virgilio.it