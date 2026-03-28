L’eccedenza della gratitudine

L’economia si basa tradizionalmente sul concetto di scambio, dove ogni bene o servizio ha un valore che si equipara a quello di un altro. In questo contesto, la gratitudine non viene considerata come un elemento di scambio diretto, ma riguarda piuttosto relazioni sociali e comportamenti umani. L’autrice analizza come questa differenza influenzi le dinamiche di mercato e le interazioni tra individui.

di Annamaria Spina L’economia è abituata a muoversi in un territorio preciso, quello dell’equivalenza. Ogni cosa ha un prezzo, ogni scambio ha una contropartita, ogni debito ha una scadenza. Il linguaggio economico è chiaro, ordinato, rassicurante. credito, debito, investimento, rendimento. tutto deve tornare, tutto deve pareggiare. Eppure, se osserviamo con sincerità la realtà umana dentro cui l’economia vive e prospera, emerge un fenomeno sorprendente. alcune delle forze che sostengono il mondo non nascono dall’equivalenza, ma dall’eccedenza. Vi è qualcosa che viene dato in misura maggiore rispetto a ciò che potrà essere restituito. questa eccedenza ha un nome antico e semplice. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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