Lecce allarme a centrocampo | Gandelman prosegue con il differenziato! In dubbio per la sfida contro l’Atalanta

A pochi giorni dalla partita contro l’Atalanta, il Lecce prosegue gli allenamenti senza Gandelman, che si sta sottoponendo a un lavoro differenziato. Le sue condizioni sono ancora da valutare, e questa situazione ha alimentato dubbi sulla sua disponibilità per la prossima gara. L’allenatore sta monitorando attentamente la situazione del calciatore, mentre la preparazione prosegue senza ulteriori novità.

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