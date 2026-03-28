Il calciatore del Milan si è subito recato in palestra per continuare il suo programma di riabilitazione dopo l’infortunio. La società segue da vicino l’evoluzione delle sue condizioni, in vista della partita di Pasquetta contro il Napoli. Leao sta svolgendo esercizi di allenamento specifici come parte del percorso di recupero, senza aver ancora ripreso le sedute con la squadra.

Il Milan monitora a distanza le condizioni di Leao in vista della sfida di Pasquetta contro il Napoli. Il giocatore è attualmente in Portogallo e tornerà a Milanello la prossima settimana per allenamenti personalizzati. Se il recupero procederà bene, potrà rientrare in gruppo, ma la sua presenza al Maradona resta incerta e verrà gestita con cautela. In attacco, insieme a Pulisic, sono pronti eventuali sostituti tra Giménez e Füllkrug. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao, subito in palestra dopo l'infortunio: ecco come si allena

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