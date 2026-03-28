lavori di manutenzione la pediatria di gruppo si sposta temporaneamente

A partire da lunedì 30, a causa di lavori di manutenzione, la Pediatria di gruppo si trasferisce temporaneamente dallo stabile di via del Commercio 2 all’ospedale Santissima Annunziata. La sospensione del servizio è prevista fino alla metà di aprile. La struttura di via del Commercio 2 resterà chiusa durante i lavori di manutenzione.

Interventi di manutenzione allo stabile di via del Commercio 2 a Cento. La Pediatria di gruppo si sposta temporaneamente all’ospedale Santissima Annunziata a partire da lunedì 30 e, presumibilmente, fino alla metà di aprile. I pediatri di libera scelta Giorgio Allegri, Michal Davidovits, Sara Forti, Cinzia Giannini e Anna Martoni saranno a disposizione degli assistiti nelle consuete fasce orarie di attività all’interno del reparto Settore C (ex day surgery), situato al primo piano dell’ospedale. La sala d'attesa per gli utenti è collocata all'interno del reparto. Per raggiungere la sede temporanea della Pediatria di gruppo di Cento dall’ingresso principale di via Vicini 2 sarà sufficiente percorrere il percorso arancione sino all’ascensore e alle scale del blocco C. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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