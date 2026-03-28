Lavoretti di Pasqua come realizzare a mano un coniglietto

Da dilei.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Pasqua, molte persone scelgono di realizzare decorazioni fatte a mano, come coniglietti, per abbellire le proprie case. Questa tradizione permette di creare oggetti personalizzati, coinvolgendo anche i bambini nel processo di realizzazione. Mentre le decorazioni acquistate sono una scelta rapida, i lavoretti fai-da-te rappresentano un’attività che richiede tempo e manualità, portando a risultati unici e originali.

La Pasqua è tra le feste che ci ispirano sempre, e se le decorazioni “confezionate” hanno il loro perché, è meraviglioso riuscire a decorare casa con qualcosa che si è fatto con le proprie mani, soprattutto se ci sono bambini presenti. Il coniglietto di carta è uno dei lavoretti più classici del periodo, facile da realizzare, personalizzabile in mille modi e adatto a tutte le età. Servono pochi materiali, un pomeriggio libero e un po’ di fantasia. Cosa ci occorre per il coniglietto di Pasqua. La lista è corta, e probabilmente molte cose le abbiamo già in casa. Servono fogli di carta – marrone o colorata, a seconda dell’effetto che vogliamo ottenere – forbici, colla, matite o pennarelli per decorare il muso. 🔗 Leggi su Dilei.it

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