L’aumento dei prezzi della benzina sta generando un’isteria collettiva

L’aumento dei prezzi della benzina sta causando preoccupazioni tra gli automobilisti, con alcune stazioni che vendono il carburante a prezzi superiori a 1 euro e 40 al litro. A Roma, il punto di rifornimento più economico si trova in Piazza San Giovanni, gestito da una società di proprietà del Vaticano. La situazione ha portato a un aumento del traffico e di richieste di chiarimenti da parte dei consumatori.

di Riccardo Capanna Il benzinaio più conveniente di Roma fa la benzina a 1 euro e 40, si trova in Piazza San Giovanni ed è di proprietà del Vaticano. Il quale, ovviamente, beneficia di esenzioni fiscali anche su Iva e accise. Per chi non ha — letteralmente — santi in paradiso, invece, il prezzo medio è di 1,712 euro al litro per la benzina e 1,958 per il diesel: per fortuna, sotto i due euro, ma meno rispetto alle speranze del governo, che sperava in un tetto al diesel sotto 1,90. Ciò significa che il «decreto elettorale» del Cdm di giovedì, che avrebbe «favorito i ricchi», ha fallito? No. Il taglio delle accise (25 centesimi sul gasolio e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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