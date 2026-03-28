Un uomo di 45 anni, cittadino tarantino, che si trovava in Spagna, è stato arrestato e successivamente rimpatriato in Italia. La sua latitanza era stata segnalata dalle autorità italiane, e l’arresto è avvenuto durante un’operazione di polizia in territorio iberico. Dopo le procedure di consegna, l’uomo è stato condotto presso le forze dell’ordine italiane per gli eventuali provvedimenti.

Tarantini Time Quotidiano È stato consegnato alle autorità italiane Emanuele Capuano, cittadino italiano di 45 anni originario della provincia di Taranto, latitante dal dicembre 2024 e destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Taranto. L’uomo deve espiare una pena complessiva superiore a 13 anni di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla ricettazione. È ritenuto un soggetto di elevata pericolosità, operante come broker nel narcotraffico internazionale. La sua localizzazione e cattura sono il risultato di una complessa attività. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Latitante arrestato in Spagna, rientra in Italia 45enne tarantino

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